El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Quedaba la ilusión de que pudiera sobrevivir y recuperarse”: María José Pizarro sobre Miguel Uribe

La senadora María José Pizarro habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la muerte del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe.

La también precandidata presidencial, quien también perdió a su padre, Carlos Pizarro, el cual fue víctima de la violencia en Colombia en la década de los 80 y 90 (26 de abril de 1990), enfatizó en su primera intervención que “quedaba la ilusión de que (Miguel Uribe) pudiera sobrevivir y recuperarse”.

“Es un día de luto nacional, tener solidaridad con la familia del senador Miguel Uribe Turbay, que luchó dos meses por su vida. No nos esperábamos esto, venía en recuperación”, agregó.

Pizarro también dijo: “El compromiso que hemos hecho es de hace 34 años, quienes hemos pasado por esto hemos cumplido con hacer el llamado al respeto y a la calma”.

“Estos dos meses hemos oído voces bastantes beligerantes y esas voces no se pueden amplificar, deben ser rechazadas de tajo”, enfatizó.

Finalmente, la senadora Pizarro envió un mensaje de solidaridad con la familia de Miguel Uribe y expresó que en momentos como este se les debe apoyar.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “Quedaba la ilusión de que pudiera sobrevivir y recuperarse”: María José Pizarro sobre Miguel Uribe 06:16 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: