La W RadioLa W Radio

Programas

Recordando a Miguel Uribe: reviva las entrevistas que tuvo con La W

El senador Miguel Uribe falleció este lunes 11 de agosto tras haber sido víctima de un atentado.

Miguel Uribe Turbay. Foto: Colprensa.

Miguel Uribe Turbay. Foto: Colprensa.

Este lunes 11 de agosto, el senador Miguel Uribe falleció luego de haber sido víctima de un atentado en la localidad de Fontibón, en Bogotá, durante un acto de campaña el pasado 7 de junio.

El precandidato presidencial pasó por los micrófonos de La W en diferentes ocasiones.

Reviva las entrevistas de La W con Miguel Uribe

Miguel Uribe en La W

05:40

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Otra mañana de Miguel Uribe en La W

05:15

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Miguel Uribe en entrevista con La W

07:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad