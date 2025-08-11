Recordando a Miguel Uribe: reviva las entrevistas que tuvo con La W
El senador Miguel Uribe falleció este lunes 11 de agosto tras haber sido víctima de un atentado.
Este lunes 11 de agosto, el senador Miguel Uribe falleció luego de haber sido víctima de un atentado en la localidad de Fontibón, en Bogotá, durante un acto de campaña el pasado 7 de junio.
El precandidato presidencial pasó por los micrófonos de La W en diferentes ocasiones.
Reviva las entrevistas de La W con Miguel Uribe
Miguel Uribe en La W
05:40
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Otra mañana de Miguel Uribe en La W
05:15
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Miguel Uribe en entrevista con La W
07:30
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles