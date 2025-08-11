Miguel Uribe y Consejo de Estado. Fotos: Getty Images y Colprensa.

Se apaga la vida de un joven que encarnaba los anhelos por una nueva Colombia: Consejo de Estado

Este lunes, 11 de agosto, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, el magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, quien se pronunció sobre la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, luego de dos meses de sufrir un atentado en Bogotá.

El magistrado dijo que “es un hecho muy doloroso para el país y lamentable“.

“A pesar de que Miguel Uribe luchó hasta último momento por vivir, se apaga la vida de un joven que encarnaba los anhelos por una nueva Colombia”, enfatizó.

Así mismo, el presidente del Consejo de Estado recalcó que “la guerra no puede ser el instrumento para zanjar diferencias políticas. Las instituciones tienen que asegurar que los colombianos podamos transitar un camino de la democracia con respeto a la vida”.

El papel de la justicia

“No podemos aceptar que, en este caso, la justicia no llegue a la verdad. Se debe establecer quiénes son los resultados de estos hechos lamentables”, dijo el magistrado.

Concluyendo aseverando que “este caso, como cualquier otro colombiano, debe merecer la celeridad y la eficacia de la justicia para esclarecer los hechos”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

