“Sentimos un inmenso dolor como familia”: Julio César Turbay, tío de Miguel Uribe
Julio César Turbay Quintero, excongresista y tío de Miguel Uribe Turbay, conversó con La W sobre el magnicidio del precandidato presidencial.
Julio César Turbay Quintero | Foto: Colprensa
Escuche la entrevista completa en La W:
