“Silenciaron una esperanza para Colombia”: Presidente del CNE sobre muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, aspirante a la Presidencia por el partido Centro Democrático, murió luego de haber sido herido en un atentado en la localidad de Fontibón, en Bogotá, durante un acto de campaña el pasado 7 de junio.

Para hablar sobre el tema, Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), pasó por los micrófonos de La W.

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador de la oposición, Miguel Uribe Turbay. Silencian una esperanza para Colombia y para miles de personas que encontraban en Miguel alguien que defendía sus tesis con convicción, con buenas formas, con un buen lenguaje, sin ofender (…) Muy difícil levantarnos con la noticia de su muerte por un atentado criminal”, aseguró.

Asimismo, destacó que las autoridades deben asumir responsabilidades de cara a la carrera electoral que está comenzando.

“Las autoridades también son corresponsables en las elecciones, nosotros somos autoridad electoral en Colombia, pero aquí concurren varias instituciones para que ayuden a fortalecer la democracia con la seguridad. Con el manejo del orden público en cada parte del territorio nacional”, agregó.

Finalmente, envió un mensaje de dejar de lado los señalamientos violentos que vienen tanto del Legislativo como del Ejecutivo.

“No se entiende que en los partidos políticos tengan un lenguaje agresivo, pero menos se entiende que sea desde las instituciones. Hay que desescalar, hay que controvertir, pero con buenas formas, con respeto a las personas, sin agredirlas, sin ofenderlas, y buscar que en este país se recupere la seguridad y la justicia. No puede ser que eso vaya a quedar en la impunidad, ni tampoco que permitamos que quienes están detrás del asesinato de Miguel sigan causando dolor en Colombia”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

