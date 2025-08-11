Su proyecto político continuará vigente: José Obdulio Gaviria despide a Miguel Uribe

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

José Obdulio Gaviria, exsenador de Colombia, habló en los micrófonos de La W sobre la partida de Miguel Uribe tras haber sido víctima de un atentado en medio de un acto de campaña en Bogotá, el pasado 7 de junio.

“Esperamos que su ejemplo, su inteligencia, su proyecto político continúen vigentes“, dijo Gaviria sobre el precandidato presidencial.

Asimismo, aprovecho para enviarle un mensaje de solidaridad a María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, y a toda la familia del senador.

“Saludando con estreñimiento a su familia, una familia tan joven y llena de esperanza de su proyecto político, tan presente", mencionó.

Finalmente, señaló que aunque Miguel ya no esté presente físicamente, lo seguirá estando en los corazones de todos los colombianos y en medio de la historia política del país.

Para esto, dijo que Uribe Turbay estará presente “logrando que triunfe su idea principal: la seguridad política, que permite la paz, que no tengamos la muerte de un candidato en medio de una campaña".

