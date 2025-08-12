Álvaro Jiménez confirma que Catar sería sede de diálogos entre el Gobierno y Clan del Golfo

En entrevista con La W, el jefe negociador del Gobierno con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez Millán, confirmó que el gobierno adelanta gestiones con el estado de Qatar para que se pueda convertir en sede de diálogos con ese grupo armado ilegal.

“Efectivamente, el Estado colombiano le hizo una solicitud al Estado Catarí para fortalecer relaciones bilaterales y esfuerzos de construcción de paz en la región. En ese sentido hemos venido conversando con autoridades del Estado Catarí y en ese sentido hemos avanzado”, sentenció Jiménez Millán.

Aunque el jefe negociador fue indagado por la logística y quiénes costearían el traslado de los negociadores de ese grupo criminal hasta Catar, el jefe negociador señaló que la información obtenida es sobre un “sitio”, pero hasta el momento cualquier procedimiento relativo a ese tema es desconocido hasta el momento.

Asimismo defendió el eventual viaje de los delegados a Catar, señalando que “hay que esperar un momento que los desarrollos produzcan resultados” y que la “obligación del Estado colombiano es construir y persistir en la construcción de caminos que permitan superar las violencias” mientras se combate con todo el peso de las Fuerzas Armadas.

En relación con el marco jurídico a aplicar, el jefe negociador con el Clan del Golfo aseveró que se siguen rigiendo por la ley de sometimiento aprobada en el congreso mientras se espera qué sucede con el proyecto presentado por el ministro Eduardo Montealegre ante el Congreso.