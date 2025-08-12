“Colombia necesita más políticos como Miguel”: Carolina Arbeláez lamentó la muerte de Uribe Turbay

La representante Carolina Arbeláez pasó por los micrófonos de La W y lamentó la muerte de Miguel Uribe luego de dos meses de haber sido víctima de un atentado en medio de un acto de campaña.

Según dijo, a Miguel lo conocían como el ‘niño genio’. “Le encantaba la música, jugar ajedrez, le enseñaba a los niños, siempre tenía amor en su corazón, amaba a su hijo, y a las hijas de María Claudia siempre las sintió como hijas de él, era un amigo del alma”, afirmó.

Asimismo, reveló que el senador siempre estudiaba antes de los debates, se preparaba, siempre tenía argumentos para defender lo que le parecía justo.

“Le hicieron dañó a un generación que todavía cree que puede haber un país distinto”, detalló.

De este mismo modo, contó que el país que Miguel Uribe soñaba era lleno de oportunidades, un país en paz, sin impunidad. “Ayudaré a defender ese legado de él, el país está viviendo un dolor profundo inmenso, desasosiego, incertidumbre, lloraron por Miguel”, dijo.

Arbeláez que compartió una amistad, e incluso como ella misma lo dice, una hermandad con el precandidato presidencial, afirmó que “Miguel logró algo milagroso y fue unir el país”.

Es por eso que hizo un llamado al presidente Gustavo Petro a que “le baje al tono”.

“No se puede seguir gritando en el Congreso”, afirmó.

Asimismo, reiteró que Uribe Turbay siempre fue un niño genio que solía tener conversaciones con gente adulta, aprender más, no le gustaba el trago pero destacaba por ser el más alegre de la casa, de la fiesta.

“Aquí tenemos un legado muy importante y un ejemplo de los políticos como Miguel. Colombia necesita más políticos como Miguel”, afirmó.

Es de señalar que Miguel Uribe fue el padrino de bodas de Carolina, por lo que su amistad se forjó aún más. Tanto que sus hijos se consideran primos mutuamente.

“Mi hijo lo ve como un primo (a Alejandro, hijo del senador) y a Miguel lo veía como un tío (...) Tenemos el compromiso de que ese niño pueda sentir amor en su corazón y no ese deseo de venganza”, puntualizó haciendo énfasis en el mensaje de María Claudia Tarazona en el que pidió no tener actos violentos en venganza del atentado en contra de su esposo.