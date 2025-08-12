Corte Suprema de Justicia condenará al general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

La W conoció en primicia que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenará, profiriendo sentido de fallo condenatorio, al exdirector de la Policía Nacional, y general en retiro, Rodolfo Palomino, por el delito de tráfico de influencias en servidor público.

Un delito que oscila en una pena entre 5.3 años de prisión hasta los 12 años de prisión, que a priori no resultaría excarcelable y sobre el cual podría encontrarse agravante conforme a la posición que ocupaba el general para el momento de los hechos: director de la institución.

W Radio pudo confirmar que el general (r) Palomino fue encontrado culpable, en primera instancia, de haber buscado interceder e interferir en que no se materializara la orden de captura que había ordenado la Fiscalía en contra del empresario Luis Gonzalo Gallo, quien es investigado por su presunta participación en despojo de tierras en alianza con paramilitares de la Casa Castaño cuando integraba el Fondo Ganadero de Córdoba en la década de los noventa en la zona de Tulapas (Córdoba).

Dicho caso se remonta al 2014, donde Palomino como director de la Policía, llegó hasta la casa de la fiscal Sonia Lucero Velásquez, quien al encontrar sospechosa la visita del general decidió grabar la conversación. Allí es donde aparece la propuesta “indecente” usando el término utilizado por el exdirector de la Policía para hablar de la “sugerencia” o “reflexión” que llevaba, relacionada con el empresario Gallo. Además, planteó al cuestionado empresario como un hombre con “poder” y cercano a varios expresidentes, por lo cual de darse su captura sería un hecho “muy grave”.

La Corte Suprema, en decisión que será leída en integridad el próximo 14 de agosto desde las 2:00 PM, concluyó que el general se apartó de su deber, interfiriendo en la captura de Luis Gonzalo Gallo, y dando plena validez a la grabación tomada por la fiscal Velásquez considerándola legal y reveladora. Para la Sala resultó “inusual” la visita del general al domicilio, valorando además con credibilidad el testimonio que entregó la fiscal Velásquez durante la fase de juicio.

Tras la diligencia vendrá la individualización de la pena y sentencia, en la que se definirá si el exdirector de la Policía deberá purgar la pena en centro carcelario. Por el momento, la Sala de Primera Instancia determinó que el general Rodolfo Palomino continúe en libertad hasta la realización de dicha audiencia. La sentencia es apelable ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia.

