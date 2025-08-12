“El hecho de haber sido trabajador sexual no me quita el mérito”: Juan Carlos Florián, MinIgualdad

Por los micrófonos de La W, pasó Juan Carlos Florián, nuevo ministro de Igualdad del Gobierno Petro y quien tomó posesión de su cargo en las últimas horas, en reemplazo de Carlos Rosero.

El funcionario ha estado en medio de polémicas debido a que fue creador de contenido para adultos.

“Mi trabajo y mi experiencia habla de quién soy en términos de funcionario público y tomador de decisiones, y creo que por el hecho de haber sido trabajador sexual eso no me quita el mérito para desarrollar una dignidad tan alta como viceministro de la Nación o como ministro de la Igualdad”.

Florián destacó su trayectoria y su hoja de vida para asumir el nuevo reto de liderar el Ministerio de Igualdad y negó algún tipo de diferencia con la vicepresidenta Francia Márquez y con Carlos Rosero. “No ha habido ningún tipo de guerra, ni de discriminación (…) por el contrario, este es un ministerio que incluye las voces de todos los movimientos sociales y de todas las personas con una amplia lucha y esa es la tarea. Lo que hay es un afán de trabajo inmenso”.

También se refirió al posible nombramiento de Juliana Guerrero, como viceministra de Igualdad y quien ha estado en medio de polémicas por cuenta de denuncias que aseguran que Guerrero junto a su hermana se han apoderado de la contratación en MinIgualdad. “Cualquier nombramiento pasará por un análisis y solo los mejores perfiles serán parte de la construcción de esta nueva etapa. Sobre esa persona (Juliana Guerrero) estamos revisando todo el proceso de vinculación justamente”.

Sobre su pasado como actor de contenido para adultos, el nuevo ministro de la igualdad, fue muy enfático en decir: “tengo una vida intachable, tengo más de 20 años de experiencia, con cooperación internacional, UNICEF, he trabajado con la Vicepresidencia y fui el primer subdirector de asuntos LGBTI en la alcaldía de la Bogotá Humana y trabajé con el consulado en París (…) el tema de trabajo sexual es otro de los trabajos que he tenido que desarrollar en mi vida, también tuve trabajo doméstico, cuidé personas discapacitadas y adultos mayores”.

Por último Juan Carlos Florián dio a conocer cuáles serán sus retos frente a la cartera que asumió. “Tenemos un viceministerio para las mujeres y estamos trabajando para fortalecer los derechos y el acceso. También tenemos una responsabilidad del agua (…) poblaciones con discapacidad. Tenemos 14 políticas públicas sociales, nos interesa mucho reducir el Hamlet y trabajar con las manzanas del cuidado”.