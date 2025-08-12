“Fue un político excepcional, una persona que unió”: Andrés Forero sobre Miguel Uribe

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El representante Andrés Forero, colega y amigo de Miguel Uribe, pasó por los micrófonos de La W y lamentó la muerte del senador y precandidato presidencial luego de haber sido víctima de un atentado el pasado 7 de junio.

“Miguel muy bien Bogotá, pero también estaba en una campaña muy intensa para conocer el resto del país. Uno lo veía estudiando constante y permanentemente, visitando personas, conociendo comunidades, es un político excepcional, una persona que une”, detalló.

Asimismo, destacó que Uribe Turbay siempre tuvo capacidad de trabajo, de estudio, pero al mismo tiempo, fue “un gran organizador político”.

Por otro lado, aprovechó para hacer un llamado al Gobierno a desescalar el lenguaje y enfatizó que el primer paso debe ser por parte del presidente Gustavo Petro.

Además, rechazó las declaraciones de Alfredo Saade, jefe de gabinete del Gobierno Petro, en las que comparó el atentado del que fue víctima Miguel Uribe con “salir a la calle con una bicicleta y accidentarse”.

“Le pedimos al presidente que nos dé garantías para poder hacer ese ejercicio de campaña”, apuntó.

Finalmente, reiteró que “el Gobierno Nacional no ha medido lo que pasó. Le pedimos que entienda la gravedad de lo que ocurrió y le brinde las garantías a los partidos para hacer una campaña llena de seguridad para el 2026″.