“María Claudia continuará el legado de Miguel Uribe”: Ana María Busquets, viuda de Guillermo Cano

Ana María Busquets, viuda de Guillermo Cano, pasó por los micrófonos de La W y recordó a su esposo, quien este 12 de agosto cumpliría 100 años de vida.

Busquets también se refirió a la muerte de Miguel Uribe, senador que fue víctima de un atentado en su contra en medio de un acto de campaña el pasado 7 de junio.

“Es demasiado triste que le país siga con la violencia que ataca a la gente diligente que quieren dirigir el país con un propósito para mejorarlo y vivir para él, como era para Miguel”, dijo recordando el asesinato del director del periódico, Guillermo Cano, en diciembre de 1986.

Asimismo, habló de lo que será el homenaje de Cano por los que serían sus 100 años de vida, destacando que es muy especial que su esposo siga siendo recordado en el periodismo colombiano.

Según mencionó, realizarán un homenaje en el colegio Gimnasio Moderno, donde se verá un video que han hecho los jóvenes de El Espectador.

“Tenemos un conservatorio y luego vamos a anunciar un concurso de narrativa que tratamos y queremos que participen de todas las regiones del país, que era lo que más quería Guillermo”, dijo.

Finalmente, le envió un mensaje un mensaje a María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay y le dijo que aunque no hay palabras que consuelen este momento, está segura que podrá seguir adelante.

“No pierda la esperanza, siga adelante, estoy segura que va a educar al niño (Alejandro, hijo de Miguel) muy bien así como lo educaron a él”, afirmó.