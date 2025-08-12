Mataron la posibilidad de una generación de crecer sin trauma de la violencia: Luna por Miguel Uribe
David Luna, candidato presidencial, habló en La W y dijo, sobre Miguel Uribe, que era “un caballero de la política”.
Mataron la posibilidad de una generación de crecer sin trauma de la violencia: Luna por Miguel Uribe
20:39
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
David Luna y Miguel Uribe. Fotos: Colprensa.
El candidato presidencial David Luna habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la muerte del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe.
Luna, en su primera intervención, destacó que con la muerte de Uribe Turbay “mataron la posibilidad de que una nueva generación creciera sin el trauma de la violencia”.
Le puede interesar
Así mismo, resaltó que “mataron la esperanza de un caballero de la política, un hombre generoso, con el que se construía consenso”.
Por otro lado, Luna también recalcó que Miguel Uribe “era un hombre de convicciones firmes que representaba la posibilidad de decir las cosas como se sienten respetando la opinión del otro”.
“Hay muchas heridas en el país. Yo creo que sería ingenuo pensar que de aquí va a surgir una sola voz que proclame la unidad, pero sí creo que hay que intentarlo. Hay que desarmar el espíritu y cualquier interés electoral para que surjan personas que quieran ayudar a bajar el tono”, añadió.
Escuche la entrevista completa a continuación:
Mataron la posibilidad de una generación de crecer sin trauma de la violencia: Luna por Miguel Uribe
20:39
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles