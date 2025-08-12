La W RadioLa W Radio

Actualidad

Mataron la posibilidad de una generación de crecer sin trauma de la violencia: Luna por Miguel Uribe

David Luna, candidato presidencial, habló en La W y dijo, sobre Miguel Uribe, que era “un caballero de la política”.

Mataron la posibilidad de una generación de crecer sin trauma de la violencia: Luna por Miguel Uribe

Mataron la posibilidad de una generación de crecer sin trauma de la violencia: Luna por Miguel Uribe

20:39

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

David Luna y Miguel Uribe. Fotos: Colprensa.

El candidato presidencial David Luna habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la muerte del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe.

Luna, en su primera intervención, destacó que con la muerte de Uribe Turbay “mataron la posibilidad de que una nueva generación creciera sin el trauma de la violencia”.

Le puede interesar

Así mismo, resaltó que “mataron la esperanza de un caballero de la política, un hombre generoso, con el que se construía consenso”.

Por otro lado, Luna también recalcó que Miguel Uribe “era un hombre de convicciones firmes que representaba la posibilidad de decir las cosas como se sienten respetando la opinión del otro”.

“Hay muchas heridas en el país. Yo creo que sería ingenuo pensar que de aquí va a surgir una sola voz que proclame la unidad, pero sí creo que hay que intentarlo. Hay que desarmar el espíritu y cualquier interés electoral para que surjan personas que quieran ayudar a bajar el tono”, añadió.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Mataron la posibilidad de una generación de crecer sin trauma de la violencia: Luna por Miguel Uribe

20:39

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad