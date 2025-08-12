El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mataron la posibilidad de una generación de crecer sin trauma de la violencia: Luna por Miguel Uribe

El candidato presidencial David Luna habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la muerte del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe.

Luna, en su primera intervención, destacó que con la muerte de Uribe Turbay “mataron la posibilidad de que una nueva generación creciera sin el trauma de la violencia”.

Así mismo, resaltó que “mataron la esperanza de un caballero de la política, un hombre generoso, con el que se construía consenso”.

Por otro lado, Luna también recalcó que Miguel Uribe “era un hombre de convicciones firmes que representaba la posibilidad de decir las cosas como se sienten respetando la opinión del otro”.

“Hay muchas heridas en el país. Yo creo que sería ingenuo pensar que de aquí va a surgir una sola voz que proclame la unidad, pero sí creo que hay que intentarlo. Hay que desarmar el espíritu y cualquier interés electoral para que surjan personas que quieran ayudar a bajar el tono”, añadió.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Mataron la posibilidad de una generación de crecer sin trauma de la violencia: Luna por Miguel Uribe 20:39 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: