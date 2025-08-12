Miguel Uribe era un enamorado de Colombia: Enrique Peñalosa

Enrique Peñalosa (izquierda) y Miguel Uribe (en el centro de corbata azul). Foto: Colprensa.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y candidato presidencial, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la muerte de Miguel Uribe, senador y precandidato y, además, persona con la que compartió en la Alcaldía de la capital del país, pues Uribe Turbay en 2016 fue su secretario de Gobierno.

Así, Peñalosa resaltó en su primera intervención que Miguel Uribe “era un ejecutivo disciplinado, estudioso y trabajador. Era un político de un enorme calor humano y una enorme elocuencia”. Contó que comenzó a saber de él porque “fue compañero de curso del colegio” de su hija Renata; sin embargo, dijo que realmente lo llegó a conocer en su campaña para su segunda Alcaldía de Bogotá.

“Siempre me impresionó su enorme carisma, su optimismo. Es una pérdida humana enorme para Colombia porque líderes políticos así son escasos”, dijo.

Peñalosa agregó que Uribe Turbay “era un trabajador por Colombia. Él tenía una empatía muy especial con la comunidad afro, les dio toda clase de apoyo en la alcaldía. Era un trabajador incansable”.

“La gente no se alcanza a imaginar lo que hace un político como Miguel, que trabaja día y noche, los sábados, los domingos, sin vacaciones, le encanta es estar con la gente”, comentó.

Y agregó: “Miguel Uribe era un enamorado de Colombia , era un político que tenía mucho de su abuelo Julio César Turbay”.

“Miguel tenía una enorme capacidad de diálogo y creo que Colombia tuvo una gran pérdida”, concluyó.

