“Pensé que Miguel me iba enterrar a mí, no yo a él”: María Carolina Hoyos

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, pasó por los micrófonos de La W en medio del duelo que vive por la pérdida de su hermano tras haber sido víctima de un atentado el pasado 7 de junio.

Hoyos inició resaltando lo mucho que ama a su hermano y aunque está segura de “que Miguel se va al cielo sabiendo que lo amo con locura”, recalcó que le faltó tiempo para compartir con él, para compartir almuerzos en familia, para abrazarlo, para conversar más con él”.

“Me hubiera gustado más hablar de mi mamá con él, pero quiero pensar que Miguel está con mi abuela, mi mamá”, agregó.

Y añadió: “Pensé que Miguel me iba enterrar a mí, no yo a él”.

Por otro lado, recordó a su mamá y a su abuela, y afirmó que si ellas estuvieran vivas, “la historia sería diferente”.

“Nunca imaginé hablar de la despedida de mi hermano Miguel, me duele enormemente, pensé que el final de este atentado iba a ser distinto, lo había visualizado salir de la clínica de la mano de su hijo Alejandro, de María Claudia y de sus niñas”, dijo, agregando que levantarse sin él le duele profundamente.

Asimismo, contó que desde que supo que tendría un hermano fue muy feliz, su mamá la dejó acompañarla a las ecografías, a comprarle ropa. “Ese niño fue muy esperado”, dijo.

“Era mi miguel, reemplacé mis muñecas por este príncipe y decirle adiós es muy doloroso”, detalló.

En cuanto a Alejandro, el niño de 4 años que hoy llora la muerte de su padre, dijo que “nunca estará solo”.

“Alejandro tiene a la mejor mamá, a las mejores hermanas, al mejor abuelo. Vamos a sacar las fuerzas para sacarlo adelante, él no va a estar solo, así como nunca estuvo solo Miguel”, contó.

El senador Miguel Uribe llegó en las horas de la noche del lunes 11 de agosto al Capitolio Nacional, donde estará hasta el miércoles 13 de agosto en cámara ardiente, “donde fue su oficina, su segunda casa, allí estará hasta mañana a las 12 del día cuando en la Catedral Primada se hagan las exequias y la ceremonia religiosa”.

Luego de esto, según contó Hoyos, “Miguel va ir a un sitio muy lindo y muy especial, quedará al lado de muchos grandes en el cementerio central”.

Por otro lado, María Carolina recordó ‘Desde el fondo del mar’ el libro que escribió cuando su madre falleció.

“Desde ayer que supe que mi hermano había fallecido después de dos meses de haber luchado por su vida, volví a recordar ‘Desde el fondo del mar’ y estoy siguiendo los pasos uno a uno para superar este momento que nuevamente la vida me pone, allí expongo muchas lecciones de vida que tengo que me dejó el asesinato de mi madre”, contó.

Para María Carolina, es de vital importancia, en estos momentos de duelo, no alejarse de las personas que nos quieren y que queremos. “Hay que tener una red de apoyo”.

“Lo más importante es tomarse de la mano, como en el buceo, los buzos nunca bajamos a las profundidades del mar solos, cuando un delfín está solo es porque está en peligro, la mejor manera es tomarme de la mano de los que me quieren y de los que yo quiero”, contó.

Y agregó: “Hoy veo un Everest difícil de subir a la cima pero estoy segura que lo haré”.

Hoyos dijo que esa fortaleza cree que se deriva de la fe que tiene, de lo que no puede ver. “Cuando íbamos a Medicina Legal, pensaba ‘qué quiere decir todo esto, cuál es el milagro, no estoy dispuesta a pelear con Dios, sé que él existe, quiero tenerlo cerca, sigo creyendo en mi santo (San Chárbel) en la Virgen María, y por eso entendí que no puedo tener todas las respuestas, mi reflexión hasta hoy es que probablemente, aunque todos pedimos de rodillas y oramos por Miguel, los grandes sabían que el mejor lugar para él era en el cielo, a veces me cuesta trabajo entender, pero mi fuerza radica en no responder las preguntas que estoy haciendo”.

