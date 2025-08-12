“Raspamos la olla”: Gobierno dará nuevos subsidios para vivienda nueva

En medio de la crisis fiscal, el Gobierno acabó el programa Mi Casa Ya y cientos de personas que esperaban un subsidio para vivienda quedaron afectadas por esta decisión.

En medio de esa situación, el Gobierno publicó un borrador de resolución con los requisitos para dar algunos nuevos subsidios para vivienda nueva para las personas más vulnerables.

Aydee Marsiglia, viceministra de Vivienda, explicó en W Radio que dadas las dificultades de muchas familias más vulnerables que necesitan acceder a una vivienda nueva sacaron una estrategia para que puedan acceder a estos últimos recursos.

“Estos recursos los sacamos raspando la olla de los pocos recursos que tenemos para la asignación de subsidios para la vivienda nueva, de muchos subsidios que, por ejemplo, se cayeron en el proceso de asignación, porque las familias no cumplían los requisitos y queremos potenciar en ello nuestro plan de gobierno”, afirmó.

Serán 1.800 subsidios, cada uno de 22 salarios mínimos, es decir, alrededor de $30 millones de pesos.

La funcionaria agregó que los subsidios serán para proyectos de calidad, que utilicen materiales locales, que promuevan el ahorro de energía, gestionen residuos para su aprovechamiento, así como tecnologías eh amigables con el medio ambiente, como el uso de paneles solares o reciclaje de agua.

Asimismo, priorizarán municipios de categorías 4, 5 y 6.

La funcionaria reiteró que en el último año de Gobierno quieren priorizar el mejoramiento de vivienda, por eso los últimos recursos que tienen los están enfocando en eso.

“En este primer periodo de gobierno se asignaron más de 116.000 subsidios por parte de Fonvivienda y pues con las cajas sumamos un poco más de 200.000 subsidios de vivienda nueva y con eso el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra cumplido en su etapa de asignación de subsidios de vivienda nueva”, afirmó.

Responde a Camacol

La viceministra, además, respondió a las declaraciones de Guillermo Herrera, presidente del gremio de las constructoras, quien en días pasados señaló en esta emisora que el Gobierno incumplió su compromiso de entrega de subsidios porque incluyó los de las cajas de compensación en sus cuentas.

Al respecto, afirmó que han asignado más de 4 billones de pesos para subsidios de adquisición de vivienda nueva.

“Hay una discusión sobre si las cajas aportan o no aportan. La ley tercera dice que las cajas son parte del sistema de vivienda de interés social, el indicador de la ficha del Plan Nacional de Desarrollo lo establece. Nosotros somos conscientes que con esta crisis fiscal muchas familias se quedaron cortas para acceder al cierre financiero. Por eso hemos generado estrategias”, sentenció.

Finalmente, la viceministra hizo un llamado a los constructores para que no les cobren penalidad a las familias que no pudieron hacer el cierre financiero por la falta del subsidio. “Están aplicando penalidades de hasta el 20% del valor de la vivienda a estas familias que son familias más vulnerables. Y por eso, justamente, sacamos esta estrategia para evitar ese tipo de inconvenientes con las familias”.