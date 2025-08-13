A ella le gustaba esconderse: consultora educativa del colegio en donde desapareció menor en Cajicá
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que se reactivó la búsqueda de la niña de 10 años Valeria Afanador, reportada como desaparecida este martes en la mañana en la vereda Río Frío, municipio de Cajicá, mientras estaba en su colegio.
Imagen de referencia de aula de clases. Foto: Getty Images / Geo Piatt
Bogotá
En los micrófonos de W Radio habló Andrea Medina, consultora educativa del Colegio Campestre Los Laureles en Cajicá, lugar en el que desapareció Valeria Afanador, una menor de 10 años con síndrome de Down.
Medina aseguró que es una situación que los tiene desconcertados y que nunca se había presentado una situación como esta.
“A ella le gusta esconderse, es una niña con síndrome de Down. Es la primera vez que pasa esto en el colegio en 24 años”, indicó.
Sumado a esto, la consultora indicó que desde el colegio están prestando toda la ayuda a las autoridades para dar con el paradero de la niña.
“Nosotros tenemos cámaras de seguridad que hemos dispuesto a todas las autoridades. Nosotros no sabemos cómo una niña desaparece desde las 11:00 de la mañana y por eso estamos trabajando de la mano de todas las autoridades. Las cámaras en ningún momento registran su salida en ningún momento”, dijo Medina.
Y agregó: “Le estamos dando el apoyo psicológico a los papás porque nunca nos ha pasado una situación como esta. Estamos unidos trabajando para encontrar a la menor”.
Por último, Medina dijo que pese a todos los cuidados que tiene el colegio, son cosas que pueden suceder.
“Para que un niño le pase algo puede estar en una butaca en su casa y sentarse y caerse y romper su cabeza. Nosotros en el colegio tenemos una cerca de más de 8 metros de altura, tenemos una cerca viva, tenemos cámaras”, concluyó.
Escuche la entrevista completa a continuación:
