Al Oído: Adiós Miguel, te apagó el odio en una Colombia que no aprende

Miércoles, 13 de agosto.

Inicia Al Oído con la canción que compuso Miguel Uribe, cantando para su esposa.

Una canción que él mismo compuso, diciendo que le dolía verla llorar y no poder consolarla.

Hoy, esas palabras se sienten como un eco insoportable, porque María Claudia Tarazona sí llora, y Miguel ya no está para abrazarla.

Sus hijos lo despiden, el más pequeño de apenas 4 años, sin saber todavía que su vida cambió para siempre.

Y, sin embargo, somos un país que incluso en medio de este dolor parece no aprender.

Peleas políticas que se alimentan en redes, discursos que escalan en lugar de unir, un presidente que, desde su tribuna de poder, cambia el nombre de quien se honra… aunque antes lo mencionara para atacarlo.

Un país que olvidó debatir con argumentos y cayó en una hoguera del insulto donde cada día nos despellejamos de a poco.

Incluso en el día del adiós hay quienes no respetan el duelo y prefieren inventar conspiraciones que solo hieren más.

No podemos aceptar que la violencia siga decidiendo quién vive y quién muere.

No podemos permitir que la impunidad vuelva a enterrar la verdad.

Como país tenemos una deuda con Miguel y con todos los que se han ido así: exigir justicia, defender la vida y reencontrarnos como Nación.

No nos podemos rendir.

Aunque hoy no veamos la esperanza, tenemos que buscarla.

Porque Colombia necesita volver a creer para poder construir futuro.

Miguel nos deja su ejemplo, su voz, su causa, y ese legado no puede quedarse guardado en discursos o en homenajes; tiene que convertirse en acciones, en decisiones, en un compromiso real de no permitir que lo que le pasó vuelva a repetirse.

Hoy, mientras lo despedimos, no hay canción, palabra o gesto que pueda llenar el vacío.

Pero sí hay algo que podemos hacer: no rendirnos.

No dejar que el dolor se vuelva resignación.

No olvidar que detrás de cada nombre hay una historia, una familia, un país que merece más.

Adiós, Miguel.

Vuela alto, tu voz seguirá viva en quienes no vamos a rendirnos.

Miguel, te despedimos en un país que no entiende.

