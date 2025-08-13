Falleció Monseñor Nel Beltrán Santamaría en Bucaramanga

Bucaramanga

A la 1:45 p.m en la Casa Sacerdotal San José del Seminario de Floridablanca falleció Monseñor Nel Beltrán Santamaría, un hombre de 84 años que destacó en la Iglesia Católica y en la historia social de Colombia, ya que fue Premio Nacional de Paz en el año 2011.

Monseñor Nel Beltrán Santamaría fue una figura fundamental en el tejido de mediación y conciliación en Colombia durante los 90.

A través de su cuenta de X, el General Rafael Colón, lamentó la muerte del monseñor y escribió que era un “pastor ejemplar, querido por la Armada Nacional y los Infantes de Marina. Su voz llevó esperanza y reconciliación a comunidades golpeadas por la violencia en El Salado, Chengue, Macayepos, San Onofre, Mampuján y toda la región de los Montes de María”.

El cuerpo de Monseñor Nel Beltrán, será trasladado en las próximas horas a Sincelejo, allí familiares y amigos ledarán cristiana sepultura.