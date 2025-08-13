Ciudades

Falleció Monseñor Nel Beltrán Santamaría en Bucaramanga

El sacerdote participó en los diálogos de paz en el año 1992.

Confirman la muerte del obispo emérito de Sincelejo Monseñor Nel Beltrán Santamaría

Bucaramanga

A la 1:45 p.m en la Casa Sacerdotal San José del Seminario de Floridablanca falleció Monseñor Nel Beltrán Santamaría, un hombre de 84 años que destacó en la Iglesia Católica y en la historia social de Colombia, ya que fue Premio Nacional de Paz en el año 2011.

Monseñor Nel Beltrán Santamaría fue una figura fundamental en el tejido de mediación y conciliación en Colombia durante los 90.

A través de su cuenta de X, el General Rafael Colón, lamentó la muerte del monseñor y escribió que era un “pastor ejemplar, querido por la Armada Nacional y los Infantes de Marina. Su voz llevó esperanza y reconciliación a comunidades golpeadas por la violencia en El Salado, Chengue, Macayepos, San Onofre, Mampuján y toda la región de los Montes de María”.

El cuerpo de Monseñor Nel Beltrán, será trasladado en las próximas horas a Sincelejo, allí familiares y amigos ledarán cristiana sepultura.

