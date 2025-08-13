El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fue negado habeas corpus que pedía revocar la detención del expresidente Álvaro Uribe

La mañana del lunes 11 de agosto, ante un juzgado civil de Rionegro (Antioquia), un abogado de Barranquilla, llamado Fredy Alberto Lara Borja, presentó un habeas corpus pidiendo que sea revocada la detención del expresidente Álvaro Uribe.

El recurso fue negado por carencia de fundamento legal.

Vea el documento completo a continuación:

Juez ya notificó al Inpec sobre la boleta de encarcelamiento de Álvaro Uribe Vélez

El juez Tercero Penal de Rionegro, Antioquia, le notificó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que ya fue remitida la boleta de encarcelamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la cárcel del municipio de Sonsón.

En el oficio judicial se advierte que el expresidente ya suscribió el acta de compromiso que le permite acceder a la prisión domiciliaria en su residencia en Rionegro.

El pasado miércoles 6 de agosto, el expresidente informó que ya realizó todos los trámites para cumplir la condena de 12 años que le impuso la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia.

“Esta tarde comparecí al juzgado de Rionegro. Me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que estoy cumpliendo desde el pasado viernes”, dijo en el video publicado en su cuenta de Twitter.

También se conoció la boleta de encarcelamiento establece que el expresidente estará en casa por cárcel.

