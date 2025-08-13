El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La USO exige mayor producción de hidrocarburos en Colombia ante caída de ganancias de Ecopetrol

Tras conocer las cifras reveladas por Ecopetrol, en donde se evidencia una caída en las ganancias del 46,4% durante el segundo trimestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, el presidente de la Unión Sindical Obrera, USO, Cesar Loza, se pronunció al respecto.

Señaló que Ecopetrol debe avanzar en materia de exploración de petróleo y gas en Colombia dado que, aunque la compañía mostró un aumento en la producción a 751 mil barriles por día durante los seis primeros meses de este año, estos factores obedecen a negocios que la compañía realiza por fuera del país.

“Ese aumento de producción está generado por dos factores. Uno, por el aumento en la producción del Permian que está en Estados Unidos, no está en el país. El otro factor que impacta positivamente la producción es la incorporación de las reservas del campo CPO- 09 qué Ecopetrol le compró a Repsol”, dijo.

De acuerdo con lo señalado por el dirigente sindical, Ecopetrol ha invertido este año más de 2.852 millones de dólares, de los cuales el 40% se han destinado a temas de energías limpias y el otro 60% al negocio de exploración y explotación original.

“Nosotros necesitamos nuevos hallazgos, porque si seguimos con estos campos antiguos, a los que hay que mejorarles el factor de recobro, va a llegar el momento en el que la olla esté totalmente raspada, entonces necesitamos incorporar nuevos yacimientos de petróleo y gas”, reveló.

Otro factor que advierten desde la Unión Sindical Obrera, es el de generación de nuevos yacimientos de gas, para evitar incrementos a los usuarios finales en sus tarifas.

Escuche la entrevista completa a continuación:

