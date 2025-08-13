El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luis Fernando Velasco no estuvo en reuniones señaladas por Sneyder Pinilla: Defensa del exministro

Luego de conocerse los detalles sobre el principio de oportunidad avalado por la Fiscalía para Sneyder Pinilla, uno de los personajes clave en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), la defensa del exministro del interior, Luis Fernando Velasco, rechazó los señalamientos en los que se vincula al funcionario con reuniones y encuentros que se habrían dado para configurar los procesos que permitirían el desvío de los recursos del Estado.

Según la información entregada por la defensa de Velasco a La W, el exministro nunca estuvo en reunión alguna en inmediaciones del Hotel Tequendama, hecho que podrán probar con las bitácoras de desplazamiento de Velasco que están en poder de la Policía Nacional, así como con un cruce de la información de las celdas de la telefonía celular en donde se ubicaba el ministro en el momento en que se desarrollaba la reunión de la que habla Pinilla.

Así mismo, niegan que haya habido alguna reunión con el entonces ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, el 16 de enero de 2024.

“Es imposible que se hayan reunido, pues el ministro Velasco estaba en Bogotá, mientras que Bonilla asistía al Foro Económico en Davos, Suiza”, afirmaron a La W.

