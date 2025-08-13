No hubo solicitudes de reforzar, ni amenazas omitidas: UNP por esquema de seguridad de Miguel Uribe

Luego del magnicidio del precandidato presidencial, Miguel Uribe, en donde se cuestionó a la Unidad Nacional de Protección por su posible falta de acción durante el atentado que sufrió el también senador el pasado 7 de junio, César Augusto Rodríguez, director de la entidad, habló sobre lo que se está haciendo desde allí en el marco de proteger a estas personalidades.

Inicialmente, Rodríguez destacó que “este atentado marca, de alguna manera, una división entre lo que venía siendo la protección en el tema electoral en el país”.

“Anteriormente al incidente no se protegerían precandidatos por ser precandidatos. Se protegían personas como líderes. Aquellos que han sido elegidos y desde el Parlamentos del Congreso tienen protección por esa investidura. El término precandidato no existe en el argot”, explicó el director.

Mencionó que “las personas que son protegidas en términos electorales son los candidatos y las candidaturas se entienden que comienzan, según el calendario electoral, faltando tres meses para la gestión, en este momento se reúne un cuerpo que es el Comité de Coordinación de Recomendaciones de Medidas en donde se dice qué protección se debe a entregar a la persona candidata”.

Ahora, resaltó que “con esta situación ya no son tres meses. Tocó adelantar los cortes 8 meses, o sea, en estos momentos son 11 meses los que estamos brindando como protección, por lo menos, para el tema presidencial y estamos protegiendo ahorita precandidaturas”.

“La situación es similar a una que se dio hace muchos años en donde fueron asesinados candidatos, lamentablemente varios candidatos”, comentó.

Así las cosas, dijo: “Estamos estudiando todos los casos y hemos protegido a todas las personas que se han presentado”.

Rodríguez resaltó que, en esa línea, a “algunas personas que ya tienen protección se les ha reforzado la misma. Otras que son nuevas, que son personas que están recogiendo firmas para crear grupos significativos de ciudadanos como nuevas expresiones electorales, también se les está protegiendo”.

“Obviamente que se hace una medición del nivel de riesgo y de, fundamentalmente, la inminencia que pueden tener. Tenemos un total de 47 precandidatos que están, en este momento, protegidos”, añadió.

¿Qué fue lo que falló con Miguel Uribe para tratar de evitar que algo como eso se repita?

El director de la UNP comentó sobre lo sucedido con Miguel Uribe que desde la entidad se tiene el minuto a minuto de lo que ocurrió. “Sabemos exactamente lo que ocurrió. Hubo una intervención en las decisiones muy notoria y muy completa del doctor Miguel Uribe”.

Explicó que, menos en estos momentos, su fin es polarizar el país con respecto al tema y aclaró: “La Unidad Nacional de Protección cumplió con todo. Nosotros no teníamos la Jefatura del esquema, entregamos todo completo: personal, entregamos armamento, munición para nuestro personal, entregamos los vehículos operativos totalmente nuevos y en un momento determinado se tomaron decisiones sobre los vehículos y sobre el personal. Eso ya escapa de la UNP”.

Revelando, a su vez, que “el decir que hubo 25 o 23 solicitudes de reforzamiento es absolutamente falso, ni una sola encontramos y rebuscamos por todos lados. O decir que hubo amenazas al doctor Miguel Uribe que fueron registradas y que hicimos caso omiso, falso también; ni una sola amenaza, no hay nada”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

