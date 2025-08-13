El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No se puede decidir sobre Ucrania sin Ucrania en la mesa”: Heather Conley sobre reunión Putin-Trump

El presidente Donald Trump se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, este viernes, 15 de agosto, en la base militar estadounidense Joint Base Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska.

Según la Casa Blanca, será un encuentro uno a uno solicitado por Putin y descrito como un “ejercicio de escucha” para que Trump entienda mejor las intenciones del líder ruso sobre la guerra en Ucrania.

Heather Conley, miembro senior no residente del American Enterprise Institute, donde se centra en la seguridad y la geopolítica transatlántica en Europa, Eurasia y el Ártico, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema.

“El presidente Trump puede acordar ciertos elementos con Putin y luego dar la vuelta y tratar de forzar a Zelenski a que acepte eso que se conversó. Creo que no se puede decidir sobre territorio ucraniano sin Zelenski en la mesa”, aseguró.

Asimismo, destacó que esta no será una reunión para expresar opiniones, sino para tomar decisiones.

“Este nivel de reunión que se va a presentar es raro que sea para escuchar propuestas, estas se deben planear con cuidado y salir de allí con un resultado. Es una reunión de alto nivel y algo de ese calibre debe salir de allí, no será solo para sentarse a escuchar. Putin dice que no va a negociar, es muy difícil que Trump pueda proveer una nueva propuesta si Putin no está dispuesto a cambiar sus objetivos”, dijo.

¿Putin llega con más fuerza que Trump a esta reunión de alto nivel?

Según dijo la experta, la atención de Trump no puede centrarse en el expresidente Joe Biden como el principal responsable de la guerra entre Rusia y Ucrania, como lo ha hecho.

“Hay que fijarnos en el agresor, que es Rusia, ellos tienen una responsabilidad exclusiva. Es curioso que durante el mandato de Trump, Ucrania ha recibido más bombardeos y ataques (…) Putin ya ganó, incluso antes de que esta reunión siquiera comience, el privilegio de tener una reunión de alto nivel de este tipo es un gran logro. Quiere decir que a Putin se le está dando un estatus igualitario con el presidente Trump, algo que él ha querido lograr hace mucho, está teniendo una victoria sin parar el conflicto, sin ceder en ningún punto”, afirmó.

Finalmente, destacó que esta guerra se ha prolongado porque Rusia y Ucrania la ven en términos existenciales.

“Para Ucrania, aceptar la ocupación rusa es darle puerta abierta a que Rusia se apodere de su territorio; para Putin, ceder lo que ha logrado en territorio ucraniano es un ataque a su soberanía. Es importante lograr un cese al fuego inmediato, espero que Trump tenga éxito, si no, puede afectar a la comunidad internacional, será un mensaje de que cualquiera puede invadir territorios ajenos sin ninguna restricción”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “No se puede decidir sobre Ucrania sin Ucrania en la mesa”: Heather Conley sobre reunión Putin-Trump 17:26 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo