Otty Patiño califica de “confusas” y “políticas” las críticas de De la Calle y Sergio Jaramillo

En entrevista con La W, el consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, respondió a la carta de los exjefes negociadores, Humberto De la Calle y Sergio Jaramillo, en la cual lamentaron el asesinato del senador Miguel Uribe y cuestionaron la poca implementación del Acuerdo de Paz.

Otty Patiño aseveró que en su criterio es una carta confusa, que no la leyó, y que además tiene un claro tinte de “juego político”, agregando que quiso hablar sobre la misma con Sergio Jaramillo y no lo atendió.

“Yo intenté comunicarme con Sergio, con Sergio Jaramillo, al cual aprecio para que me diera una explicación más clara de cuál era el sentido que tenía esas acusaciones contra el gobierno o particularmente contra nuestra oficina, y desafortunadamente él no me contestó”, dijo Patiño.

Por otra parte, el Consejero Comisionado de Paz, se refirió a los diálogos con el Clan del Golfo, y confirmó que por “inconveniencia” no se realizarán en el país, confirmando que Catar se “ofreció” a albergar las conversaciones.

“Qatar ha ofrecido un espacio para hablar con ellos, pero, como le digo, son conversaciones previas. Hay un borrador de acuerdos a los cuales se puede llegar, se debe llegar muy pronto, pero en caso de que no se logre, pues suspendemos eso y listo. No se pretende con ello hacer unas negociaciones tipo ELN, poner los viajes al exterior continuos. No, estamos conscientes de que el tiempo político que le queda al gobierno es muy escaso”, dijo Patiño.

Además, agregó que si los grupos armados ilegales con los cuales está hablando “no llegan a algo más sólido, pues indudablemente no vamos a persistir en esas conversaciones”.

En relación con el proceso de negociación con el ELN, confirmó que continúa completamente congelado y además se ha profundizado la distancia entre las partes debido a que esa guerrilla ha retomado delitos como el secuestro.

“Ellos suspendieron la mesa y en lugar de hacer actos que indiquen que están en una disposición de hacer la paz, por el contrario, han profundizado elementos que antes e incluso hemos llegado en otros momentos a pactar, como por ejemplo la suspensión del secuestro”, aseveró.

