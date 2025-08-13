El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Preocupa en la frontera”: Gobernador de La Guajira sobre unificar Ejércitos de Colombia y Venezuela

Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira, se refirió en La W a la propuesta de Nicolás Maduro de unificar los Ejércitos de Venezuela y Colombia en la frontera de ambos países.

Sobre esta integración las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el gobernador dice que existe una preocupación entre todos los mandatarios de la frontera.

Dijo que llevan meses esperando un consejo de seguridad con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el director de la Policía, Carlos Triana, por las condiciones de seguridad en la zona. Agregó que esta necesidad debería estar resuelta antes de hablar de otros temas.

“El consejo de seguridad está previsto para el 14 de agosto, hoy lo aplazan para finales de mes (…) Desde el año pasado estamos pidiendo conocer qué es lo que está pasando al otro lado de frontera”, dijo.

Finalmente, el gobernador se refirió a la problemática del narcotráfico y la migración.

