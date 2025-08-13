Tercer carril y transporte público acuático: Proyectos del alcalde de Cartagena para Bocagrande

Desde Cartagena, La W conversó con el alcalde Dumek Turbay, quien se refirió al trabajo que ha llevado a cabo la capital de Bolívar para lograr un desarrollo significativo en la región.

Los proyectos que más destacan son la creación del Malecón del Mar y las mejoras en la movilidad del sector Bocagrande.

“Entendemos la responsabilidad que tenemos frente a una ciudad que es querida por todos los colombianos, lo que Cartagena pueda proyectar va a ser motivo de conversación, fueron muchos años de una ciudad sin plan, sin visión, eso nos puso en el papel de tener orden y visión”, aseguró.

Es importante mencionar que se hizo una inversión de alrededor de 200.000 millones de pesos para el desarrollo y la infraestructura de Cartagena.

“Todavía hay muchas circunstancias que resolver, pero lo más relevante es que hay unidad, hay esperanza y hay respeto. Todo el mundo está cumpliendo su rol. La empresa privada, los sectores industriales, comerciales, todos. Vamos todos para el mismo lado y es lo que a mí más me sorprende gratamente”, dijo.

¿Cómo resolver la crisis de movilidad en el sector de Bocagrande?

Ciudadanos han denunciado el problema de movilidad que hay en la entrada y salida de barrio Bocagrande, uno de los más turísticos de la ciudad, tema por el que el alcalde fue consultado en La W.

“Ya hicimos una propuesta sobre el tema, porque no solo es importante por la gran cantidad de hoteles que están allá, sino porque allí hay tres barrios importantes para la ciudad. El 47% de los de los ingresos por impuesto predial son de esos tres barrios”, aseguró.

Asimismo, destacó que se tienen tres propuestas para resolver la problemática de movilidad en Bocagrande:

“La primera es que, en Gran Malecón del Mar, entrando a Bocagrande, ya tenemos planteado un nuevo carril que va a cambiar la movilidad. Ese carril está planteado en los nuevos diseños que vamos a presentar con la obra de protección costera que llevaba un año suspendida y nos correspondió ponerla andar nuevamente, esto nos va a permitir un tercer carril en la entrada a Bocagrande, eso va a ser una realidad”, afirmó.

Según dijo, la segunda propuesta es la conversación con la Armada y el fondo rotatorio que maneja las inversiones del sector Defensa, “no hay razón para entender cómo no puede haber un nuevo carril, y lo que hemos dicho es que hagamos un cruce de impuestos. La Armada nos debe mucha plata, hagamos un negocio de compra y venta, véndanos el terreno y nosotros podemos proyectar un nuevo carril en ese sector de la base naval; cuando se anunció el traslado de la base naval hacia la isla Tierra Bomba asumimos de que ya teníamos la solución planteada”.

Y finalmente, reveló otra propuesta que se está trabajando en la Alcaldía de Cartagena para este sector.

“Es puesta en funcionamiento de la hidro-vía de la bahía, es decir, un transporte público acuático, como un taxi acuático. Eso va adelantado. Nosotros ya tenemos el estudio, tenemos los diseños”, cerró.

