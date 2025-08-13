El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Verlo convertido en esqueleto y con su mirada muerta nos rompe el corazón: familiar de Evyatar David

Este sábado, 9 de agosto, el brazo armado del grupo islamista Hamás, las Brigadas Al Qasam, difundieron un video del rehén israelí Evyatar David, en donde se le ve cavando lo que sería su tumba en la Franja de Gaza.

En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Naama Shueka, prima de Evyatar David, quien hizo un llamado para la liberación de su familiar.

“Desde que vimos esas imágenes no podemos respirar, se sintió horrible verlo en esas condiciones, aunque sabíamos que esas mismas en cautiverio eran horribles”, comentó.

Y agregó: “Verlo convertido en un esqueleto y con su mirada muerta nos rompe el corazón”.

Por otro lado, Shueja dijo que “Netanyahu y el Gobierno de Israel saben la situación por la que atraviesan los secuestrados. Lo que hace el video es cambiar la perspectiva que hay en el mundo de Hamás, les sirve como propaganda diciéndole al mundo que Evyatar está así de delgado por la falta de comida que hay en la Franja de Gaza debido a Israel, pero ellos están matando de hambre intensionalmente a los secuestrados”.

“Para los terroristas no hay falta de comida, ellos sí se están alimentando”, expresó.

Finalmente, dijo que “es claro que las condiciones humanitarias en Gaza son difíciles, Israel no quiere matar de hambre a estas personas intencionalmente, pero hambre si hay. Hay testimonios de los miembros de Hamás robando la ayuda humanitaria, quitando de las manos de su gente la comida y las medicinas porque ese es el poder que tienen ellos en la Franja, el control de la comida y la ayuda que llega”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

