Caso DMG: piden cierre del puente peatonal de calle 192 en Bogotá por pleito con IDU

El próximo 29 de agosto podría cerrarse uno de los puentes peatonales más transitados en Bogotá, ubicado en la calle 192 con autopista norte, en Bogotá, cerca a la Terminal del Norte y al Centro Comercial Santafé, que es transitado por 13.000 personas diariamente.

Esto, pues, en primera y segunda instancia, perdió el Instituto de Desarrollo Urbano IDU la disputa con Colbank, la banca de inversión que es dueña del predio, pero a la que hace 11 años el IDU no le dio este megalote, sino que se lo dio a la liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, en el marco de liquidación de esa pirámide.

Lea también: Posibles ajustes en el gabinete de la Alcaldía de Bogotá de cara a 2025

Por eso, tras una disputa judicial, se dejó sin valor y efecto la anotación 22 del folio 50N- 20341326, que registraba una expropiación a favor de esa entidad.

Roberto Charris, apoderado de Colbank, afirmó en W Radio que “después de muchos años de pelea se determinó por la oficina de registro que se le había pagado mal, que no se le pagó a los legítimos propietarios, se canceló la expropiación, se le cerró el folio de matrícula al IDU, y en este momento eso es propiedad privada “.

Charris agregó que cursa una demanda por 13.000 millones de pesos contra el IDU, pues les quitaron la tenencia de ese inmueble por más de 10 años.

Desde el IDU aseguran que están analizando la respuesta jurídica y el paso a seguir frente a esta situación.

Escuche la entrevista completa a continuación: