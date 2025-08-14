Consulado de Colombia en Madrid se convierte en sede de problemas para Min. de Relaciones Exteriores

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Consulado de Colombia en Madrid se convierte en sede de problemas para el Min. de Relaciones Exteriores

La nueva sede del Consulado General de Colombia en Madrid, inaugurada en febrero de 2025 por la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, se convirtió en la primera papa caliente que tendrá que enfrentar la nueva canciller, Yolanda Villavicencio.

Esto luego de que el edificio se convirtiera en motivo de polémica por las dudas que el cónsul Javier Higuera tiene sobre su funcionalidad y otros problemas que este inconveniente ha dejado en evidencia.

Según pudo establecer La W, el cónsul Higuera lleva varias semanas insistiendo ante el Ministerio de Exteriores en Bogotá para que se pueda trasladar la recién inaugurada sede de atención al público en Madrid, pues, según la verificación que ha hecho de los documentos concernientes al inmueble que se adecuó para la sede diplomática, este no cumpliría con los requisitos que exigen las autoridades madrileñas para atender al público.

No hay un aire acondicionado adecuado, a pesar de las temperaturas superiores a 35ºC que se registran en verano.

que se registran en verano. No se cumple con el mapa de circulación para evacuación en caso de emergencias.

para evacuación en caso de emergencias. El propietario del inmueble no ha instalado el ascensor para personas en situación de discapacidad reglamentario.

Fuentes de la Cancillería en Bogotá señalaron a La W que la secretaria general de la entidad ya visitó el edificio y luego de verificar la documentación estableció que, aunque es cierto que falta por terminar algunas de las obras de adecuación del inmueble, este es un proceso que debía surtirse luego de la llegada del cónsul Higuera y que este no ha tenido la mejor voluntad para culminar.

Los usuarios del consulado ya se han quejado a través de las redes sociales por los problemas de infraestructura e insisten en que la antigua sede era mucho mejor por estar acondicionada para oficinas.

¿Qué pasaría entonces con el edificio?

Esta situación ha llevado a que se empiece a evaluar por parte del Ministerio de Exteriores la posibilidad de alquilar una nueva sede para el Consulado y con el fin de no incumplir el contrato de alquiler firmado con los propietarios del “Pabellón Colombia” este se convertiría en una Casa Colombia o centro cultural colombiano permanente en la capital española.

Esta última opción generaría nuevos costos a Colombia, pues se pasaría de pasar un solo alquiler a dos, pues resultaría oneroso cancelar el actual contrato con los propietarios del llamado “Pabellón Colombia”.

