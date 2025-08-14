“El futuro es brillante”: Bernie Moreno sobre relaciones entre Colombia y Estados Unidos
Bernie Moreno, senador de Estados Unidos del Partido Republicano, habló en La W sobre su visita a Colombia y la reunión que tendrá con el presidente Gustavo Petro.
“El futuro es brillante”: Bernie Moreno sobre relaciones entre Colombia y Estados Unidos
20:06
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El candidato republicano al Senado por el estado de Ohio de ascendencia colombiana, Bernie Moreno. (Foto: Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
El senador estadounidense Bernie Moreno, quien pertenece al Partido Republicano, conversó en La W con Julio Sánchez Cristo a propósito de su visita a Colombia para las exequias del senador Miguel Uribe Turbay Confirmó y la reunión que sostendrá con el presidente Gustavo Petro el próximo 15 de agosto.
Escuche esta entrevista en La W:
“El futuro es brillante”: Bernie Moreno sobre relaciones entre Colombia y Estados Unidos
20:06
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles