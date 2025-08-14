¿Es verdad que presidente Petro no fue invitado al Congreso Empresarial en Cartagena? Andi responde

Recientemente, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que no asistirá al décimo Congreso Empresarial Colombiano debido a que el presidente Petro no habría sido invitado.

El comunicado emitido por el ministeri, expresa: “Como un acto mínimo en la unidad de nuestro Gobierno, si el jefe de Estado, Gustavo Petro, no fue invitado , tampoco es dable mi asistencia como titular de la cartera laboral”.

En esa línea, quien se pronunció al respecto fue Bruce Mac Master, presidente del gremio de los empresarios (Andi), que explicó la verdadera razón de la no participación del jefe de Estado en el evento.

“Nosotros, en el año 2022, cinco días después de que el presidente se posesionó, lo invitamos, él vino, pero llegó tarde, llegó tres horas tarde. Ya se nos había vaciado, incluso, parte del auditorio cuando él llegó”, inició Mac Master haciendo un recuento.

Luego, contó: “Al año siguiente, que fue el año 2023, lo volvimos a invitar y a las 2:00 de la tarde de ese día, en ese momento, la ministra Susana Muhammad y el ministro Germán Umaña me dicen: ’el presidente no va a venir, no tenemos una razón para explicarlo, pero el presidente no va a venir’. En ese momento la gente de protocolo de Presidencia se lleva el atril y no supimos nada. Yo nunca supe ni siquiera por qué no vino, nunca me contó por qué no vino”.

El presidente de la Andi relató que al año siguiente (2024) le preguntó a Laura Sarabia: “¿será que el presidente quiere venir? ¿Será que el presidente quiere estar? Y me dijo que no sabía, ‘lo mejor es que tú le preguntes directamente’, y me organizó una reunión con el presidente. Estuve hora y media con el presidente y me terminó diciendo: ‘No, Bruce, yo prefiero que no me inviten. Yo en esos escenarios no estoy interesado en estar y yo en esos escenarios no me siento cómodo, le voy a pedir que no me invite".

Entonces, según contó Mac Master, lo que hicieron desde la Andi para este 2025 fue: “esa decisión que él tomó (Gustavo Petro) fue la decisión que nosotros básicamente replicamos”.

“Este año no me dijo nada ni me envió ninguna señal distinta en este año y entonces, simplemente, no le dijimos que no estaba invitado, no le dijimos absolutamente nada. Los ministros sí estaban invitados. Trabajamos mucho la vez pasada. Yo creo que el presidente no le contó eso a sus ministros, porque de pronto ellos comenzaron a decir que estaban solidarizados con el presidente y ellos quizá nunca supieron que el presidente me había dicho a mí que no lo invitáramos”, explicó la cabeza de la Andi.

Escuche la entrevista completa a continuación:

