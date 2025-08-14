“Está descartado que se la haya llevado un hombre”: Luisa Cárdenas, mamá de Valeria Afanador

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con Julio Sánchez Cristo en La W, Luisa Cárdenas, mamá de Valeria Afanador, se pronunció acerca de la búsqueda de su hija de 10 años, quien tiene síndrome de Down y fue reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto en la mañana en la vereda Río Frío, del municipio de Cajicá, mientras estaba en su colegio.

En diálogo con este medio, la mamá de la menor confirmó que se descartó que Valeria se hubiera caído al río cercano al colegio, donde se le vio por última vez.

“Hasta el momento, se ha descartado un 95% que esté en el río. Los buzos han dicho que no está ahí, por lo menos es una buena noticia para nosotros”, dijo Cárdenas.

Por otra parte, la mamá de Valeria descartó que a la niña se la haya llevado algún hombre o que se hayan encontrado algunas loncheras de los hermanos en la ronda del río: “Eso es totalmente falso y queremos hacer claridad al respecto: nada de eso es verdad”, explicó.

Además, Cárdenas defendió al Colegio Campestre Los Laureles asegurando que la responsabilidad es tanto de la administración como de la familia.

“Nosotros confiamos en el colegio, estamos respaldados por este. La responsabilidad es compartida. La niña estaba jugando en una cancha en zona campestre, donde hay unos arbustos, y en cierto momento se ve que va para un lado y para el otro, (después) no se visualiza nada más”, concluyó.

“A ella le gustaba esconderse”, dice la consultora educativa del colegio

La W también habló con Andrea Medina, consultora educativa del Colegio Campestre Los Laureles en Cajicá, lugar en el que desapareció Valeria Afanador.

Medina aseguró que es una situación que los tiene desconcertados y que nunca se había presentado una situación como esta.

“A ella le gusta esconderse, es una niña con síndrome de Down. Es la primera vez que pasa esto en el colegio en 24 años”, indicó.

Sumado a esto, la consultora indicó que desde el colegio están prestando toda la ayuda a las autoridades para dar con el paradero de la niña.

“Nosotros tenemos cámaras de seguridad que hemos dispuesto a todas las autoridades. Nosotros no sabemos cómo una niña desaparece desde las 11:00 de la mañana y por eso estamos trabajando de la mano de todas las autoridades. Las cámaras en ningún momento registran su salida en ningún momento”, dijo Medina.

Y agregó: “Le estamos dando el apoyo psicológico a los papás porque nunca nos ha pasado una situación como esta. Estamos unidos trabajando para encontrar a la menor”.

Por último, Medina dijo que pese a todos los cuidados que tiene el colegio, son cosas que pueden suceder.

“Para que un niño le pase algo puede estar en una butaca en su casa y sentarse y caerse y romper su cabeza. Nosotros en el colegio tenemos una cerca de más de 8 metros de altura, tenemos una cerca viva, tenemos cámaras”, concluyó.

