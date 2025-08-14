Estamos dispuestos a dialogar, pero no con amenazas: IDU por pleito de puente peatonal de calle 192

A pocos días de que se cierre uno de los puentes peatonales más importantes de Bogotá, ubicado en la calle 192 con Autopista Norte, cerca a la Terminal del Norte y al Centro Comercial Santafé, el lío jurídico continúa entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y Colbank, la banca de inversión que asegura es dueña del predio.

Por eso, en los micrófonos de W Radio, el abogado Carlos Medellín, apoderado del Instituto de Desarrollo Urbano , explicó la posición del Distrito frente a este caso que pone en riesgo el tránsito peatonal de más de 13 mil personas.

“Hay una discusión judicial grande frente a un tema difícil porque hay de por medio extinción de dominio, hay de por medio Superintendencia de Sociedades y está de por medio el tema de DMG. Ahora bien, la pregunta de qué es y qué va a pasar, pues el Distrito, como es obvio, garantizará el acceso de la comunidad a la infraestructura de servicios públicos y a la posibilidad que tiene la personas de utilizar el servicio de transporte”, dijo Medellín

Sumado a esto, Medellín aseveró que el Distrito tiene toda la disposición para diologar, pero eso no se logrará con amenazas a la comunidad ni el IDU.

“Ellos han manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo, de revisar el tema. Me imagino que lo que se está planteando aquí es el valor del predio, cuánto se pagó. En la instancia judicial que está establecida para esto, que es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, existe la instancia de la conciliación legal que se va a presentar, porque así la ley ordena, y en ese escenario, por supuesto, es obligación de las partes, en este caso del Distrito y del IDU de sentarse a mirar el tema y buscar una solución, una posible conciliación”, sostuvo el abogado.

Y agregó enfáticamente: “Una cosa es la conciliación y el escenario de la negociación, y otra la amenaza de una persona que dice ser el propietario y que amenaza en este caso, pues al Distrito y a la comunidad de impedir que la ciudadanía pueda acceder al servicio público de transporte”.

Por otra parte, el apoderado del IDU confirmó que el Distrito tiene todos los planes posibles para no dejar a la comunidad sin el acceso peatonal.

“En el corto plazo las acciones, el Distrito está tomando y analizando para garantizar el acceso al servicio de transporte y tenga la seguridad que se han venido estudiando hace un tiempo. (…) Pero tenga la seguridad usted y la comunidad de que el distrito lo va a garantizar el acceso al servicio público”, dijo.

Por último, Medellín aseguró que ante la cercanía de la fecha y las acciones que se tomarán sobre el puente, la Constitución deja claro que, “el interés público está por encima del interés particular. Hay Derechos constitucionales como el de propiedad y otros derechos que hay que ponderar los balanceamos, no es que no es que se vayan a conculcar o que se vayan a negar los derechos que la gente tiene, pero en el balance. No es que se vaya a actuar de manera arbitraria o ilegal, para eso son los jueces. Pero frente a la interés general y el interés de la Comunidad, prima el interés general y de la comunidad en el acceso al servicio público y estamos hablando de un derecho de miles de personas”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

