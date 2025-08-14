Gobierno de Nicolás Maduro no termina su mandato este año: Bernie Moreno

En La W con Julio Sánchez Cristo, el senador estadounidense Bernie Moreno, quien pertenece al Partido Republicano, se pronunció acerca de la fuerte campaña emprendida por Estados Unidos contra el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por quien ofrecen una recompensa de 50 millones de dólares y a quien incautaron bienes por más de 700 millones de dólares.

En cuanto al presidente Maduro, Moreno lo calificó como “criminal y narcotraficante” y advirtió que “ha destruido a ese gran país”.

“Yo creo que el ‘reign of terror’ (reino de terror) de Maduro en Venezuela ya está para acabar, yo creo que no acaba este año”, advirtió el senador estadounidense.

Sobre las decisiones del presidente Gustavo Petro de tender apoyo a Maduro, Moreno aseguró que es importante que el mandatario colombiano “tenga la seguridad de combatir el tráfico de drogas”, así que, si eso es lo que quiere hacer, Estados Unidos está “listo para ayudar”, pues recordó que la producción de la cocaína está a un nivel histórico.

“Ese no es solo un problema para Estados Unidos sino también para Colombia, pues donde está la producción de la cocaína, está el crimen, la corrupción y el daño para el país. El Ejército y la Policía Nacional de Colombia son grandes aliados de los Estados Unidos, son patriotas y quieren mucho a este país, creo que no quieren ser políticos sino mantener la orden y la ley y en eso estamos completamente de acuerdo”, resaltó.

