“Está descartado que se la haya llevado un hombre”: Luisa Cárdenas, mamá de Valeria Afanador
Luisa Cárdenas, mamá de Valeria Afanador, conversó con La W a propósito de la desaparición de su hija de 10 años que fue reportada el pasado 12 de agosto en la vereda Río Frío mientras estaba en su colegio.
“La responsabilidad es de todos”: mamá de niña desaparecida en Cajicá
En diálogo con La W, Luisa Cárdenas, mamá de Valeria Afanador, se pronunció acerca de la búsqueda de su hija de 10 años, llamada Valeria Afanador, quien fue reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto en la mañana en la vereda Río Frío, del municipio de Cajicá, mientras estaba en su colegio.
