La W RadioLa W Radio

Regiones

“Está descartado que se la haya llevado un hombre”: Luisa Cárdenas, mamá de Valeria Afanador

Luisa Cárdenas, mamá de Valeria Afanador, conversó con La W a propósito de la desaparición de su hija de 10 años que fue reportada el pasado 12 de agosto en la vereda Río Frío mientras estaba en su colegio.

“La responsabilidad es de todos”: mamá de niña desaparecida en Cajicá

“La responsabilidad es de todos”: mamá de niña desaparecida en Cajicá

05:37

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia. / FOto: Getty Images

En diálogo con La W, Luisa Cárdenas, mamá de Valeria Afanador, se pronunció acerca de la búsqueda de su hija de 10 años, llamada Valeria Afanador, quien fue reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto en la mañana en la vereda Río Frío, del municipio de Cajicá, mientras estaba en su colegio.

Escuche esta entrevista en La W:

“La responsabilidad es de todos”: mamá de niña desaparecida en Cajicá

05:37

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad