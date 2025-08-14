“Está descartado que se la haya llevado un hombre”: Luisa Cárdenas, mamá de Valeria Afanador

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“La responsabilidad es de todos”: mamá de niña desaparecida en Cajicá

En diálogo con La W, Luisa Cárdenas, mamá de Valeria Afanador, se pronunció acerca de la búsqueda de su hija de 10 años, llamada Valeria Afanador, quien fue reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto en la mañana en la vereda Río Frío, del municipio de Cajicá, mientras estaba en su colegio.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause “La responsabilidad es de todos”: mamá de niña desaparecida en Cajicá 05:37 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: