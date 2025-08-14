“Estoy vivo gracias a Dios”: Julio César Triana reveló detalles sobre atentado en su contra

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Llevamos mucho tiempo esperando que se fortalezca mi esquema de seguridad”: Julio César Triana

En la tarde de este miércoles, el representante a la Cámara, Julio César Triana, denunció que sufrió un intento de atentado cuando salía de La Plata, Huila.

Al respecto, el mismo Triana se pronunció en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para comentar cómo fueron los hechos.

Escuche la entrevista completa a continuación:

