“Estoy vivo gracias a Dios”: Julio César Triana reveló detalles sobre atentado en su contra

El representante a la Cámara Julio César Triana habló en La W y advirtió que las elecciones del 2026 están en riesgo por cuenta de grupos armados.

"Llevamos mucho tiempo esperando que se fortalezca mi esquema de seguridad": Julio César Triana

“Llevamos mucho tiempo esperando que se fortalezca mi esquema de seguridad”: Julio César Triana

Julio César Triana. Foto: X Julio César Triana.

En la tarde de este miércoles, el representante a la Cámara, Julio César Triana, denunció que sufrió un intento de atentado cuando salía de La Plata, Huila.

Al respecto, el mismo Triana se pronunció en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para comentar cómo fueron los hechos.

“Llevamos mucho tiempo esperando que se fortalezca mi esquema de seguridad”: Julio César Triana

