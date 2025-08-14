El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Por qué las autoridades y empresarios españoles creen que Colombia tiene dos embajadores en Madrid?

Desde la llegada del nuevo cónsul general de Colombia en Madrid, Javier Higuera, se ha venido consolidando una confusa situación para autoridades de Gobierno, políticos y empresarios en España, pues, aunque el cónsul Higuera llegó al país ibérico como jefe del Consulado, su rango en la carrera diplomática es ‘embajador’.

Esta circunstancia particular, según relataron empresarios a La W, lleva a que Higuera se presente como ‘embajador’ y no como ‘cónsul’, generando la inquietud sobre si Higuera reemplazó al embajador Eduardo Ávila, quien está en el cargo desde el comienzo del Gobierno de Gustavo Petro.

Esta situación ya se habría expuesto ante la nueva ministra de relaciones exteriores, Yolanda Villavicencio, quien quedaría a cargo de resolver el asunto.

Sin embargo, la posibilidad de trasladar a Higuera resulta improbable, pues este lleva menos de un año en la misión que le fue encomendada y la norma prohíbe hacer traslados de miembros de la carrera diplomática antes de que se haya cumplido un año de su arribo a Madrid.

¿Cuáles son los requisitos para ser embajador en Colombia?

