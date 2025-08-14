“Hay dos personas a la vanguardia de la polarización y eso debemos superarlo”: procurador Eljach
El jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, también se refirió al seguimiento que adelantan al tema de los pasaportes y respondió a quienes han señalado al ente de control de perseguir al Gobierno en su nuevo modelo de expedición de este documento.
Procurador Gregorio Eljach habla desde el 10º Congreso Empresarial Colombiano
14:57
Gregorio Eljach. Foto: W Radio
