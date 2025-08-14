La W RadioLa W Radio

Actualidad

“Hay dos personas a la vanguardia de la polarización y eso debemos superarlo”: procurador Eljach

El jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, también se refirió al seguimiento que adelantan al tema de los pasaportes y respondió a quienes han señalado al ente de control de perseguir al Gobierno en su nuevo modelo de expedición de este documento.

Procurador Gregorio Eljach habla desde el 10º Congreso Empresarial Colombiano

Procurador Gregorio Eljach habla desde el 10º Congreso Empresarial Colombiano

14:57

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gregorio Eljach. Foto: W Radio

Escuche esta entrevista en La W:

Procurador Gregorio Eljach habla desde el 10º Congreso Empresarial Colombiano

14:57

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad