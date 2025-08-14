‘Ruta PSOE’, movimiento que impulsan trabajadoras sexuales para protestar contra Gobierno de España

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un colectivo de trabajadoras sexuales en España, reunidas en la plataforma Stop Abolición, crearon un movimiento llamado ‘Ruta PSOE’, que consiste en un mapa con 10 establecimientos para quienes deseen visitar los clubes de los que fue dueño Sabiniano Gómez Serrano, padre de la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sáncherz.

Esto es con el fin de protestar contra la intención que tendría la administración de ese país de abolir la prostitución.

Para hablar al respecto, pasó por los micrófonos de La W, la trabajadora sexual Pamela*, quien expresó su punto de vista.

“El trabajo sexual es un acuerdo entre adultos, aquí no hay violaciones como lo quieren poner”, dijo en su primera intervención.

Así mismo, Pamela* puntualizó el porqué se creó la ruta, dejando entre ver que es un manifiesto en contra de, según dijo, hipocresía del Gobierno.

“A mí la hipocresía que me salta a la vista es que haya un Gobierno de turno que dice que quiere eliminar la prostitución porque, según ellos, cada lugar en donde se trabaja es una prisión, estamos encadenadas a la cama y hay violencia (...), pero toda su familia política se ha servicio de nuestro trabajo que es la prostitución, de vender servicios sexuales, y me quieren poner una ley que dice que los servicios sexuales no existen”, subrayó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

