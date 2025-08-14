“Si él pide perdón, podemos ser amigos”: líder de víctimas a Álvaro García tras quedar en libertad

En entrevista con La W, Ciro Canole, líder del retorno de víctimas de Macayepo luego de la masacre perpetrada por paramilitares en 2001 que tuvo como uno de sus determinadores al exsenador Álvaro García Romero, se refirió a la libertad del excongresista por vencimiento de términos en el marco del proceso que se le sigue por desplazamiento forzado.

De acuerdo con Canole, aunque calificó la libertad de García como una nueva “injusticia”, afirmó que están dispuestos a perdonar y pasar la página siempre y cuando el exsenador y parapolítico les pida perdón por la matanza en la que más de 10 personas fueron asesinadas a palo y piedra.

“Nosotros lo único que queremos es perdonarlo y si él pide perdón podemos ser amigos, porque incluso ni enemigos, nosotros como comunidad no queremos enemigos, nosotros lo que queremos ser amigos, piense venga de donde venga, de izquierda, piense como derecha, nosotros no queremos estar en esa polarización”, dijo Canole.

El líder de víctimas puso el dedo en la llaga en uno de los puntos más importantes: la reparación a todas estas víctimas. De acuerdo con el líder representativo de Macayepo, los gobiernos no han cumplido con medidas de reparación que permitan transformar el corregimiento tras el regreso de quienes salieron desplazados. Por ejemplo, señaló que aunque se construyó una carretera, falta por hacerle seis puentes.

“A las víctimas no se les ha devuelto la dignidad, no se les ha indemnizado, no se ha hecho nada con eso. Nosotros como víctimas hoy nos estamos fortaleciendo más allá en nuestras comunidades y hemos venido luchando y trabajando para seguir sacándolas adelante a pesar de las dificultades por las que hemos pasado”, dijo.

Adicionalmente, afirmó que evidentemente personajes como Álvaro García mantienen su poder así estuviesen en la cárcel.