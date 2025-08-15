El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: A falta de argumentos, los shows minúsculos de Daniel Quintero

Lo de Daniel Quintero en la Asamblea de la ANDI no fue política, fue un show. Subirse a la tarima sin estar invitado, interrumpir un evento y buscar cámaras, eso no es valentía, es populismo barato. Es el irrespeto convertido en estrategia.

Y aquí está el contraste. Mientras Quintero hace ruido, alguien como David Luna hace un llamado a la sensatez: a dejar los egos, a pensar en una candidatura viable, y a entender que Colombia necesita unidad.

Esa es la diferencia entre los que hacen espectáculo y los que quieren construir país desde fondos reales y la lucidez, eso es honrar la política y respetar a los colombianos.

Pero ojo, porque lo que vimos es apenas un abrebocas de lo que se viene en campaña. Van a intentar vendernos ruido, gritos y escándalos como si fueran propuestas, y claro, en tiempos donde entre más fuerte el discurso, más vistas se consiguen. El Gobierno está feliz creando supuestos “medios independientes”, alimentando influenciadores y cuidando la fogata para cuando necesiten encender la llama.

En medio de ese bochornoso momento de país está la otra Colombia. La que se levanta todos los días a trabajar, la que sabe que nadie la va a salvar más que su propio esfuerzo. La que no vive del circo político, sino que espera respuestas reales a la crisis de salud, vivienda, educación y seguridad.

Al Oído: El recomendado del fin de semana

Este fin de semana, las tradicionales Ferias de Cota dan paso al primer Festival de la Hortaliza, que se celebrará del 9 al 18 de agosto, reflejo de la identidad campesina en un escenario de arte, memoria y futuro.

Desfile de carrozas, festival equino, festival vallenato y 10 artistas nacionales e internacionales donde se encuentran nombres como Jessi Uribe, Eddy Herrera, Jhonny Rivera, Diomedes de Jesús, entre otros.

Festival Góspel donde la unión familiar, la sana convivencia y la fe se dan una cita para realizar canto y alabanza.

The Color Run, la conocida carrera de colores, llega a nuestro municipio para divertirnos y unir a toda la familia.

El alcalde Orlando Balsero tiene como objetivo atraer turismo y generar este fin de semana una importante reactivación económica para Cota.

Escuche Al Oído en La W:

