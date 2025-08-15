La W RadioLa W Radio

Actualidad

Carrillo dijo que León Fredy Muñoz tenía clara participación de Carlos Ramón González en caso UNGRD

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, aseguró en La W que León Fredy Muñoz ayudó a Carlos Ramón González teniendo clara su participación en el entramado de corrupción.

Carrillo dijo que León Fredy Muñoz tenía clara participación de Carlos Ramón González en caso UNGRD

Carrillo dijo que León Fredy Muñoz tenía clara participación de Carlos Ramón González en caso UNGRD

17:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

León Fredy Muñoz, Carlos Carrillo y Carlos Ramón González | Fotos: Colprensa

Escuche la entrevista completa en La W:

Carrillo dijo que León Fredy Muñoz tenía clara participación de Carlos Ramón González en caso UNGRD

17:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad