Escuderos de León Fredy Muñoz empiezan a manejar cargos claves en el Min. de Relaciones Exteriores

Desde la llegada de Yolanda Villavicencio a la cabeza de la Cancillería se estaría consolidando como principal fuerza política en el ministerio aquella que lidera el senador León Fredy Muñoz, hoy cuestionado por presuntamente haber facilitado la fuga de Carlos Ramón González, señalado como uno de los responsables del desfalco a la Unidad de Gestión del Riesgo.

Lea también: Petro dice que se solicitará a Nicaragua que entregue a Carlos Ramón González a justicia colombiana

El pasado 23 de julio fue nombrado como nuevo jefe de talento humano del ministerio Carlos Orozco, un viejo militante del Partido Verde y cercano amigo de León Fredy Muñoz.

Tras su arribo al cargo, se viene dando una cascada de declaratorias de insubsistencia sin previo aviso que ya ha afectado a más de una decena de trabajadores del Ministerio, quienes poco a poco han sido reemplazados por personas cercanas al exembajador en Nicaragua y hoy senador León Fredy Muñoz.

Lea también: “No lo ayudé a escapar”: León Fredy Muñoz sobre Carlos Ramón González en Embajada en Nicaragua

De hecho, La W conoció que los nuevos enlaces del Ministerio de Exteriores con el Congreso de la República llegan con la bendición del congresista. Fuentes del ministerio le indicaron a La W que a nivel político la cancillería se habría convertido en feudo de Alfredo Saade y el senador Muñoz.

Fotos: Suministradas Ampliar