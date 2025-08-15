El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Gustavo Petro se llevó a la Alianza Verde para hacer corrupción”: Claudia López

Apropósito del escándalo que empaña al Gobierno Nacional y al partido Alianza Verde por la corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la precandidata y exmilitante de esa colectividad, Claudia López, pasó por los micrófonos de La W.

Se refirió al trámite que hizo su entonces copartidario, el senador León Fredy Muñoz, como embajador de Colombia en Nicaragua para alojar en la casa oficial en Managua a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia por los líos de corrupción, y presuntamente tramitarle la residencia.

Igualmente, se refirió a la responsabilidad política del partido al que perteneció por sus militantes salpicados posiblemente en corrupción en el Gobierno del presidente Gustavo Petro; cada vez es más larga la lista: Carlos Ramón González, Iván Name, Sandra Ortiz y otros.

Escuche la entrevista completa en La W:

