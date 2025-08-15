Hay preocupación en el sur de Bolívar por ataques con drones: Ya van 5
Manuel Berrio, secretario de Seguridad, habló de los recientes ataques con drones en el sur de Bolívar.
Hay preocupación en el sur de Bolívar por ataques con drones: Ya van 5
Dron | Foto: GettyImages / Richard Newstead
El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrio, dijo en La W que visitaron el sur del departamento, pues ya van 5 atentados con drones.
El funcionario informó que han podido identificar que estos drones lanzan granadas en contra de la fuerza pública.
El 14 de agosto de 2025, tropas del Ejército fueron atacadas con artefactos explosivos lanzados desde un sistema UAS (dron) por integrantes del grupo armado organizado (GAO) ELN. En estos hechos fue asesinado el soldado profesional Jhon Redondo Jiménez.
De igual forma, siete soldados profesionales más presentan heridas leves producto de esquirlas.
Tras este ataque, las unidades militares desplegaron maniobras ofensivas adicionales para asegurar el sector.
