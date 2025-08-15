Dron | Foto: GettyImages / Richard Newstead

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hay preocupación en el sur de Bolívar por ataques con drones: Ya van 5

El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrio, dijo en La W que visitaron el sur del departamento, pues ya van 5 atentados con drones.

El funcionario informó que han podido identificar que estos drones lanzan granadas en contra de la fuerza pública.

Lea también: Ataque con drones dejó tres militares muertos en zona rural de Buenaventura

​El 14 de agosto de 2025, tropas del Ejército fueron atacadas con artefactos explosivos lanzados desde un sistema UAS (dron) por integrantes del grupo armado organizado (GAO) ELN. En estos hechos fue asesinado el soldado profesional Jhon Redondo Jiménez.

De igual forma, siete soldados profesionales más presentan heridas leves producto de esquirlas.

Tras este ataque, las unidades militares desplegaron maniobras ofensivas adicionales para asegurar el sector.

Lea también: Capturan a presunto coordinador de extorsiones y homicidios en Casanare

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Hay preocupación en el sur de Bolívar por ataques con drones: Ya van 5 04:32 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo