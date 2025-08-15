León F. Muñoz tenía clara la participación de Carlos Ramón González en caso UNGRD: Carlos Carrillo
Carlos Carrillo, director de la UNGRD, aseguró en La W que León Fredy Muñoz ayudó a Carlos Ramón González teniendo clara su participación en el entramado de corrupción.
Carrillo dijo que León Fredy Muñoz tenía clara participación de Carlos Ramón González en caso UNGRD
León Fredy Muñoz, Carlos Carrillo y Carlos Ramón González | Fotos: Colprensa
