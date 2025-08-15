Michelle Char Fernández, elegida nueva reina del Carnaval de Barranquilla

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este viernes, 15 de agosto, la Junta Directiva de Carnaval de Barranquilla designó de manera unánime a Michelle Char Fernández como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026.

Con la decisión, Char Fernández se convierte en la soberana número 90 en presidir la fiesta más grande de Colombia.

La noticia fue anunciada por el alcalde distrital Alejandro Char a través de su cuenta en X.

“¡Barranquilla, aquí está tu reina! Michelle Char Fernández es la soberana del Carnaval de Barranquilla 2026. Felicitaciones a esta barranquillera y carnavalera que nos hará gozar y vivir la fiesta con unión, alegría y comunidad”, dijo.

La nueva Reina del Carnaval tiene 23 años e inició su formación de danza en la escuela de Julie de Donado. Durante una década hizo parte del Ballet de Barranquilla y en 2018 fue capitana juvenil del Country Club.

También ha participado en diferentes escenarios artísticos y dos coronaciones de reinas del Carnaval.

“Ha hecho parte de grupos folclóricos como Kadanzá, la cumbiamba La Revoltosa y la comparsa Pasión Latina, y desde hace tres años integra el grupo Fuerza Negra, con el que ha seguido cultivando su amor por las raíces del Carnaval, ganando junto a ellos dos Congos de Oro”, señaló la administración Distrital a través de un comunicado.

La soberana estudió en Milán, Diseño de Interiores y Productos en la Universidad NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. Es una empresaria de la moda, cuenta con dos líneas creativas, 08MIL una marca de ropa que guarda la esencia de Barranquilla con su nombre inspirado en el código postal de la ciudad y el emprendimiento COSSAS que construye experiencias entre los espacios y el producto.

“Soy una mujer barranquillera, apasionada por mi cultura, una persona creativa, talentosa y con un buen corazón. Recibo con orgullo y emoción esta designación como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026. Para mí es un honor que llevaré en alto con total agradecimiento y alegría”, afirmó la Reina.

Durante el anuncio, la primera dama, Katia Nule de Char, también felicitó a la nueva soberana, señalando que, la designación era un “sueño cumplido”.

“Miche, este es tu sueño hecho realidad, un sueños que tienes desde pequeñita y yo estoy convencida de que tu alegría, entusiasmo y alegría y esta campaña que hiciste para ser reina del Carnaval, Barranquilla te va a acoger con los brazos abiertos”, concluyó.

