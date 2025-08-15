“Nada sobre Ucrania debe negociarse sin su presencia”: Hanna Hopko sobre reunión Trump-Putin
Hanna Hopko, líder de la sociedad civil y política ucraniana, se pronunció en La W sobre la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para discutir el fin de la guerra en Ucrania.
17:19
Hanna Hopko. Foto: Yuliia Ovsiannikova / Ukrinform / Future Publishing via Getty Images