“No lo ayudé a escapar”: León Fredy Muñoz sobre Carlos Ramón González en Embajada en Nicaragua

En diálogo con La W, el senador León Fredy Muñoz brindó detalles sobre la estadía del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, en la Embajada de Colombia en Nicaragua.

Cabe recordar que González está vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) y, recientemente, obtuvo la residencia en Nicaragua con apoyo del Gobierno Nacional, pese a ser prófugo de la justicia.

Gobierno habría gestionado residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua

Noticias RCN reveló el pasado 14 de agosto que Carlos Ramón González habría recibido apoyo para ese proceso por parte del Gobierno Nacional el mismo día que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por su presunta responsabilidad en ese entramado de corrupción.

“Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que la misma está por vencer el 14 de junio de 2025”, señala el documento que fue enviado por la Embajada de Colombia en Nicaragua al Gobierno de ese país.

Sin embargo, la W consultó con fuentes cercanas a la excanciller, Laura Sarabia, quienes señalaron que, durante su paso por el ministerio de Relaciones Exteriores, la exfuncionaria nunca tramitó algún tipo de permiso o solicitud ante el Gobierno de Nicaragua, para beneficiar a Carlos Ramón González, de hecho, agregan que “no nunca fue consultada” para la gestión.

Fiscalía le imputó cargos a Carlos Ramón González por corrupción en la UNGRD

“Usted, señor Carlos Ramón, solicitó a Olmedo de Jesús López Martínez, en ese momento director de la UNGRD, entregar contratos por $60.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y por $10.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. La finalidad era obtener apoyo a los proyectos de ley del Gobierno en el Congreso”, afirmó el fiscal Sandoval.

El ente acusador también aseguró que, ante la premura con la que los congresistas exigían los recursos, González pidió a López modificar las entregas:

“Durante el mes de septiembre, usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta a Iván Name por $3.000 millones en efectivo y a Andrés Calle por $1.000 millones en efectivo”, agregó el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, quien formalizó la imputación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

